مصادر المنار: لا تباين بين عون والحريري على تفاصيل الحكومة وقد نشهد ولادة قريبة لها

قالت مصادر مطلعة لقناة المنار “اللقاءان بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري كانا بمثابة اعلان نوايا حسنة في ملف الحكومة”.

ولفتت المصادر الى ان “ما بحثه الرئيسان من مبادئ عامّة لم يسجّل أي تباين بينهما حولها”، وتابعت “إذا ما انسحب اللا تباين على التفاصيل الحكومية، فقد نكون امام ولادة قريبة جدّا للحكومة”.

وأشارت المصادر الى ان “الحريري سيلتقي أفرقاء سياسيين خلال الساعات والايام المقبلة للبحث في التفاصيل الحكومية وتحقيق أكبر توافق حولها شكلا و مضمونا”.

وأوضحت المصادر انه “على الرغم من اللا حسم لنقاط أساسية في ملف التأليف، لكنّ الامور تسير على السكّة الصحيحة”.

ورأت المصادر ان “مسار هذا الاسبوع سيوضح المسار العام للتأليف”، واضافت ان “نتائج لقاءات الحريري ستحدّد موعد الولادة الحكومية ، فإمّا في القريب العاجل أو بعد حين قد لا يكون بعيدا جدا”.

المصدر: قناة المنار