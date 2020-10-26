وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 796 إصابة جديدة و14 حالة وفاة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 26 2020 - 20:02
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الرئيس نبيه بري: لا مبرر لتأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية التي لن تقدّم أو تؤخّر
بري: آمل أن تتوج الأجواء الإيجابية بتصاعد الدخان الأبيض هذا الأسبوع بتشكيل الحكومة بعيداً عن المناورات والتسريبات
مصادر مطلعة للمنار: الملف الحكومي يسير على السكة والحريري سيلتقي أفرقاء سياسيين ونتائج اللقاءات ستحدد موعد ولادة الحكومة
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نأمل أن تتشكل الحكومة بأسرع وقت وتنال الثقة
الشيخ قاسم: ندعو السلطات الفرنسية إلى التراجع عن الاساءة للرسول الأكرم محمد (ص) لان هذا السلوك لن يجلب لها إلا الخُسران
وزارة الصحة العامة: تسجيل 14 وفاة و796 اصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
وزير الصحة حمد حسن: نعمل على جهات متعددة لتأمين لقاح الكورونا فور جهوزه من أي دولة في العالم
الاتحاد العمالي العام يحذر من الآثار السلبية ومن ثورة اجتماعية في حال رفع الدعم ونقابات النقل البري تعلن الإضراب
الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ92 على التوالي
الأسير الأخرس للمنار: لا أقبل لنفسي ولا لشعبي أن أنكسر أمام هذا الاحتلال فكسري هو كسر لكل حر في العالم
الأخرس للمنار: أدعو الشعب الفلسطيني إلى إضرابات جماعية موحدة كي يتمكن من أن يتحرر لأن لا حرية من دون ثمن
الأخرس للمنار: منذ زمن بعيد وبعض الأنظمة العربية ليست عربية بل خادمة وعميلة وتعمل لمصلحة الاحتلال أكثر من مصلحة شعوبها
الأخرس للمنار: نقول للأنظمة المطبعة خسئتم وسينتصر الحق وأشعر أن صوتي وصل للعالم والصبر والثبات سيوصلان حتماً للنصر
الأخرس للمنار حول المقاومة في لبنان: أنتم من علمتمونا الصبر ووصلتم إلى النصر قبلنا وإن شاء الله سنصل كما وصلتم
إعلام العدو عن رئيس الموساد: السعودية ستطبع مع "إسرائيل" حالما يتم اختيار الرئيس الأميركي الجديد وعُمان ستتبعها
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: عمليتان هجوميتان لسلاح الجو المسير ضد هدفين عسكريين داخل مطار أبها والإصابة دقيقة
العميد يحيى سريع: الاستهداف يأتي رداً على جرائم العدوان السعودي الأميركي وحصاره المستمر على شعبنا
عراقيون يتظاهرون أمام السفارة الفرنسية في بغداد: نطالب الفرنسيين بالاعتذار من المسلمين عن الاساءات للنبي محمد (ص)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: الإساءة لنحو ملياري مسلم بسبب سوء استغلال حرية التعبير ستؤدي إلى إشعال نار التطرف
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: سلوك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه الإسلام والمسلمين غير حكيم وينم عن سطحيته
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية رداً على الإساءة للنبي محمد "ص"
باكستان تستدعي السفير الفرنسي لديها وتسلمه رسالة احتجاج على الرسوم المسيئة للنبي محمد "ص" وتصريحات ماكرون
اجتماع سوداني مصري إثيوبي الثلاثاء برعاية الاتحاد الأفريقي لبحث سبل استئناف المفاوضات حول سد النهضة
المؤسسة الليبية للنفط تعلن عن إنهاء إغلاق كافة الحقول والموانئ في البلاد بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل
أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بخرق هدنة إنسانية ثالثة توصلتا إليها بعد وقت قصير من دخولها حيز التنفيذ
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: ندعو تركيا إلى استخدام نفوذها لدعم وقف إطلاق النار في قره باغ
المرشح للرئاسة الأميركية جو بايدن: أكبر تهديد خارجي تواجهه الولايات المتحدة هو افتقارنا إلى مكانتنا في العالم
الخارجية الصينية: بكين ستفرض عقوبات على كيانات أميركية بسبب مشاركتها في بيع أسلحة إلى تايوان
السلطات الأسترالية ترفع تدابير الإغلاق في مدينة ملبورن إثر عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا فيها
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 796 إصابة جديدة و14 حالة وفاة بكورونا
منذ 32 mins
26 October، 2020
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