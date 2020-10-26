حسن: تم تجاوز مرحلة إحتواء كورونا ورفعنا توصية بإغلاق أحياء ببعض المدن الكبرى

قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن إن “عدد الإصابات بكورونا لا يزال مرتفعا ولم يحصل تدن رغم الإقفال الجزئي لبعض المناطق”، وتابع “يجب حث المجتمع في مختلف المناطق اللبنانية على المزيد من الإلتزام وأخذ المزيد من الحيطة والحذر خصوصا أننا على أبواب الشتاء وخطر العوارض التنفسية يتزايد”.

وأشار حسن الاثنين خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة لمتابعة تقييم المنحنى الوبائي الى أن “اجتماع اللجنة بحث برفع توصية بإغلاق أحياء ببعض المدن الكبرى ومن بينها العاصمة”.

ولفت حسن الى انه “تم تجاوز مرحلة الإحتواء مع ارتفاع العدد اليومي للاصابات”، وتابع ان “من يكون لديه فحص PCR إيجابي ويبقى في منزله من دون عوارض مدة عشرة أيام، يمكنه بعدها العودة تدريجا إلى حياته الطبيعية مع أخذ الإحتياطات الوقائية اللازمة”.

بالنسبة إلى اللقاح ضد كورونا، قال حسن إن “وزارة الصحة العامة لن تسمح باستيراد أي لقاح قبل اعتماده من منظمة الصحة العالمية”، واوضح ان “الخطوات التي يتم القيام بها تهدف إلى حجز حق القطاع الخاص بالإستثمار ومواكبة وزارة الصحة العامة في هذا المجال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام