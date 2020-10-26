خضر عدنان: رحيل الشقاقي شكل حافزا قويا لحركة الجهاد بالضفة المحتلة جهادا وتجهيزا

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان أن “رحيل الدكتور فتحي الشقاقي شكل حافزا قويا لحركة الجهاد الإسلامي بالضفة المحتلة جهادًا وتجهيزًا رغم سني أوسلو العجاف قبل انتفاضة الأقصى، وتفجر الطاقات في انتفاضة الأقصى المبارك عام 2000”.

وقال الشقاقي في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاستشهاد الدكتور فتحي الشقاقي “في ذكرى رحل الدكتور الشقاقي نؤدي التحية لروحه الطاهرة مترحمين على الشهداء والدكتور المفكر رمضان شلح، ونؤدي التحية لأخوتنا الأسرى، ونبرق التحية لرفاقه المؤسسين في القدس وغزة والضفة والشتات ولذويه الأكارم”.

واضاف عدنان “اليومَ ماهر الأخرس شقاقيا فذّا يحملُ الراية ومقولة الدكتور الشقاقي (إنه لشرف عظيم لي أن أسبح عكس التيار)”.

المصدر: فلسطين اليوم