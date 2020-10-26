خلاصة “شارك برأيك” لهذا الاسبوع

اظهرت نتائج استطلاع الرأي على موقع قناة المنار ضمن خانة “شارك برأيك” والذي طرحناه الاسبوع الماضي حول انتهاء حظر السلاح الاممي عن ايران غالبية ساحقة ترى في هذا الانتهاء هزيمة اميركية. وجاءت نسب النتائج على الشكل التالي:



انتهاء الحظر “الأممي” عن بيع وشراء السلاح الذي كان مفروضاً على طهران، هل هو هزيمة اميركية؟

نعم (91%)

كلا (9%)

مجموع المشاركين: 2000

الخلاصة التي يمكن استنتاجها من نسب نتائج هذا الاستطلاع ان الغالبية العظمى تشير الى هزيمة جديدة اميركية في الملف الايراني وفي ملف هام جدا هو استيراد وتصدير السلاح رغم كل الضغوط والحصار والتضليل الاميركي دولياً ، وهذه النسبة العظمى من المستطلعين تؤشر الى اقتناع شبه تام في الرأي العام ان الولايات المتحدة لم تستطع اركاع ايران وشعبها وتتواصل نكساتها تلو الاخرى امام ايران وكذلك في فشل واشنطن باقناع المجتمع الدولي او اوروبا بأحقية قراراتها او بجدوى نتائجها سواء في الملف النووي او ملفات ايرانية اخرى رغم الحرب الاقتصادية والمالية الشعواء على ايران وشعبها.