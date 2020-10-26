الجيش اللبناني: طائرتان معاديتان خرقتا الاجواء فوق كفركلا باتجاه الشمال و3 خروق لطائرات استطلاع فوق الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 26 2020 - 17:34

الجيش اللبناني: طائرتان معاديتان خرقتا الاجواء فوق كفركلا باتجاه الشمال و3 خروق لطائرات استطلاع فوق الجنوب

منذ 39 mins 26 October، 2020
خرق جوي
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:
“بتاريخ 25 /10/2020 الساعة 17.30، خرقت طائرتان حربيتان معاديتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا باتجاه الشمال وصولا حتى مدينة طرابلس، ونفذتا طيرانا دائريا فوق كافة المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 19.30 من فوق البلدة المذكورة”.
كما صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:
“بتاريخ 25 /10/2020 اعتبارا من الساعة 16.55 ولغاية 26 /10 /2020 الساعة 5.50 تم تسجيل 3 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب”.
تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة