الجيش اللبناني: طائرتان معاديتان خرقتا الاجواء فوق كفركلا باتجاه الشمال و3 خروق لطائرات استطلاع فوق الجنوب

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 25 /10/2020 الساعة 17.30، خرقت طائرتان حربيتان معاديتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا باتجاه الشمال وصولا حتى مدينة طرابلس، ونفذتا طيرانا دائريا فوق كافة المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 19.30 من فوق البلدة المذكورة”.

كما صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 25 /10/2020 اعتبارا من الساعة 16.55 ولغاية 26 /10 /2020 الساعة 5.50 تم تسجيل 3 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب”.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام