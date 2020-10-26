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October 26 2020 - 17:34

تأجيل الامتحانات الرسمية للامتياز الفني والمشرف المهني الى 9 تشرين الثاني

منذ 56 mins 26 October، 2020
اخبار
لبنان

أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري تعميما قضى بتأجيل الامتحانات الرسمية الدورة عام 2020 لشهادة الامتياز الفني والمشرف المهني، جاء فيه:

“بالاستناد الى القرار رقم 374/2020 تاريخ 20/7/2020 (استئناف التحاق طلاب الامتياز الفني في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2019 / 2020 وتحديد تاريخ بدء الامتحانات الرسمية)

وبالاستناد إلى القرار رقم 54/2020 تاريخ 2/7/2020 (تحديد المواد التي ستستأنف الدراسة فيها والتي ستجري الامتحانات الرسمية لها لشهادة الامتياز الفني للعام الدراسي 2019/2020

وبالاستناد إلى القرار 593/2020 تاريخ 26/10/2020 (تحديد مدة كل مسابقة ومعدل مواد الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني (الماستر) في جميع الاختصاصات لدورة 2020 )

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات

تؤجل الامتحانات الرسمية الخطية للعام 2020 لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني من تاريخ 30-31/10/2020 و 1/11/2020 الى تاريخ 9-10-11/11/2020”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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