الوزير حسن بحث مع نقابتي الاطباء في موضوع لقاحات الأطفال : نولي الإنفلونزا أهمية خاصة تزامنا مع وباء كورونا

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا مع وفد من نقابتي أطباء بيروت والشمال، في حضور النقيبين البروفسور شرف أبو شرف والدكتور سليم أبي صالح ورئيسة دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة الدكتورة كوليت رعيدي ورئيسة مصلحة الطب الوقائي في الوزارة الدكتورة عاتكة بري ومستشاري وزير الصحة العامة الدكتور محمد حيدر وحسين محيدلي.

وتناول البحث تقييم التعميم المتعلق بلقاحات الأطفال الصادر في 24 تموز الماضي وذلك تطبيقا لاتفاق مسبق بتقييم هذا التعميم بعد ثلاثة أشهر على تطبيقه. كما تطرق اللقاء إلى لقاحات الإنفلونزا وضرورة الإلتزام بالوصفة الطبية الموحدة.

ولفت الأطباء الحاضرون إلى أنه من الأفضل عدم توزيع مسؤولية اللقاحات بين الأطباء والصيادلة بل حصرها بالأطباء فقط.

واقترح الوزير حسن عقد لقاء قريب يشمل النقابات ذات الصلة بما فيها نقابة الصيادلة لمتابعة البحث في الموضوع، لافتا إلى أن التعميم المذكور صدر تطبيقا لقانون مهنة الصيدلة الذي ينص على استلام الصيدلي للقاح وبيعه، ولكن لا شيء يمنع من إقتراح تعديل المادة الواردة في القانون لحسم الجدل بما يؤدي إلى الهدف المنشود وهو حماية الأجيال والأطفال من الأوبئة مع إزالة الهواجس المطروحة لدى الأطباء من جهة وحفظ حقوق الصيادلة من جهة ثانية.

وأشار في هذا المجال إلى “أهمية عدم القيام بخطوة إلى الوراء في هذا المجال والوقوع في تجاوزات سابقة تمثلت بما كان يحصل من احتكار للقاحات في عدد محدود من الصيدليات لا يتعدى أصابع اليد الواحدة بالاتفاق مع مستوردين”.

وفي موضوع الإلتزام بالوصفة الطبية الموحدة، شدد الوزير حسن على أن الموضوع يحظى بمتابعة جدية من قبل الوزارة حيث حصل إقفال وتم توجيه إنذارات لأكثر من صيدلية مخالفة.

أما في موضوع لقاحات الإنفلونزا، فأوضح وزير الصحة العامة “أن التعميم الذي أصدره في هذه المسألة أتى من منطلق الحماية في مواجهة الجائحة”، موضحا أنه على الصعيد العالمي، “تم السماح إستثنائيا للصيادلة بإجراء لقاحات الإنفلونزا تزامنا مع جائحة كورونا”.

أضاف:” أنه يؤيد حصول شراكة في هذه الفترة بين الأطباء والصيادلة ومراكز الرعاية الأولية لتوزيع عادل للقاحات وتأمين وصولها إلى فئات محددة من المجتمع وذلك قبل حلول الشتاء وما قد يشهده من موجة كورونا إضافية”.

وأوضح “أن لبنان تلقى حتى الآن خمسة وسبعين ألف لقاح Influvac (75000) وتم استيراد مئة وخمسين ألف لقاح Vaxigrip (150000) من الوكيل وبدأ التوزيع، وسيصل في منتصف الشهر المقبل ثلاثمئة ألف (300000) لقاح Tetravac بعد إتمام المعاملة المالية في مصرف لبنان”.

وشدد الوزير حسن على “أن وزارة الصحة العامة تولي موضوع اللقاح ضد الإنفلونزا أهمية خاصة في هذه المرحلة من مواجهة كورونا، لأن اللقاح يساعد على الحماية والتشخيص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام