النخالة: قبضة “الجهاد” مشرعة بوجه العدو الصهيوني

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة أن “حركة الجهاد الإسلامي بعد 25 عاما على استشهاد المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي، مازالت قبضتها مُشرعةً في وجه العدو الصهيوني وأكثر قوة وصلابة في التمسك بحقها في فلسطين”.

وشدد النخالة في كلمة له الاثنين في الذكرى الـ 25 لاستشهاد المؤسس الدكتور الشقاقي على أن “أفكار ورؤى فتحي الشقاقي حاضرةٌ كأنها كتبت اليوم لتعالج وتشير إلى ما نعيشه اليوم”، وتابع “خمسة وعشرون عاما تمر اليوم على ذلك المساء الحزين، الذي تلقينا فيه خبر ارتقاء فتحي الشقاقي شهيدا وما زال حاضراً بأبنائه الذين يكبرون ويتناسلون ويواجهون ويقاتلون ويقاومون ويقدمون نموذجاً فريداً ويستشهدون”.

وأضاف النخالة “ها هو الشيخ ماهر الأخرس يقدم اليوم نموذجاً فريداً في هذا النهج وهذه المسيرة التي لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال عن كل فلسطين”، وتابع “ها هو شعبنا رغم الحصار ورغم القتل ورغم المعاناة التي يشارك فيها التافهون من الزعماء، ما زال صامدا ويؤكد كل يوم أنه لن ينكسر ولن يستسلم، ويكشف بصموده بغي وجور النظام الدولي الذي تقوده أميركا”.

المصدر: فلسطين اليوم