  إشتية: تابعنا بألم شديد التحاق السودان بركب التطبيع مع “إسرائيل”.. وشعبنا هو من يقرر مصيره

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، في مستهل جلسة الحكومة الاثنين، “أن مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة مفتوحة لمناقشة القضايا في الشرق الأوسط والطلب المقدم من الرئيس محمود عباس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للبدء بخطوات عملية لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنجاز حل الدولتين وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

وأضاف “نتطلع بالمزيد من الأمل لهذه الخطوة التي من شأنها تصويب البوصلة التي حاولت إدارة الرئيس ترامب حرفها بعيدا عن مبادئ الشرعية الدولية”. وفيما يخص اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل قال رئيس الوزراء “تابعنا بألم شديد خلال الأيام الماضية التحاق دولة السودان الشقيق بركب التطبيع مع إسرائيل”. وأوضح إشتية “موقفنا مبني على أن مرجعية العلاقات العربية مع إسرائيل هي مبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية المتعاقبة”. وقال رئيس الوزراء “الشعب الفلسطيني وحده ولا أحد سواه من يمتلك الحق بالحديث باسمه وتقرير مصيره وهو وحده ولا أحد غيره من يمتلك مفتاح السلام في المنطقة”.

المصدر: سبوتنيك