روسيا ترصد 39 خرقا لنظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة و تركيا 9 خروقات

أفادت وزارة الدفاع الروسية الاثنين أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 39 خرقا لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما رصد الجانب التركي 9 خروقات.

وقالت الوزارة في بيان لها بهذا الشأن تم نشره على موقعها الرسمي:”رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 39 خرقا، في محافظات إدلب (17) وحلب (4) وحماة (2) واللاذقية (16) ، وذلك في حين أعلن الجانب لتركي رصد 9 خروقات (وما يؤكده الجانب الروسي منها – صفر).

وقام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ 3 عمليات إنسانية، تم من خلالها:

– إيصال 440 سلة غذائية يبلغ وزنها 2.66 طن إلى قرية أبو دالي بريف إدلب.

– إيصال 440 سلة غذائية يبلغ وزنها 2.66 طن إلى أهالي بلدة قدسيا بريف دمشق.

– إيصال 440 سلة غذائية يبلغ وزنها 2.66 طن إلى قرية دبانة بريف الحسكة.

المصدر: سبوتنيك