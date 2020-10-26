خبير أمريكي:لقاح كورونا قد يطرح الشهر المقبل وتوزيعه فى أمريكا يستغرق عدة أشهر

كشف الدكتورأنتوني فاوتشي كبير أطباء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية، إن لقاح فيروس كورونا ربما يكون جاهزًا بحلول نوفمبر، لكنه سيستغرق شهورًا ليتم طرحه، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة” Independent”.

وأضاف خبير في الأمراض المعدية، إن العودة إلى “الحياة الطبيعية” في الولايات المتحدة يجب أن تتم في منتصف ونهاية العام المقبل، حيث أنه عندما يكون لقاح فيروس كورونا جاهزا فإن الأمر سيستغرق على الأرجح عدة أشهر ليتم توزيعه، لكنه يأمل أن يتوافر اللقاح إلى جانب استمرار إجراءات الصحة العامة، مثل أقنعة الوجه، والتباعد الاجتماعي، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تحريك الولايات المتحدة نحو “شكل من أشكال الحياة الطبيعية” في منتصف العام المقبل.

وقال، “أعتقد أنه عندما نحصل على لقاح كورونا، ونبدأ في تلقيح الناس، على مدى عدة أشهر حتى عام 2021، سنبدأ في الاقتراب من شكل من أشكال الحياة الطبيعية، اعتمادًا على عدد الأشخاص، ونسبة الأشخاص الذين يتناولون اللقاح ، حيث يجب أن يقترن ذلك بدرجة معينة من تدابيرالصحة العامة، لا أعتقد أن اللقاح وحده سيعيدنا إلى الحياة الطبيعية “.

أوضح الدكتور فاوتشي، البالغ من العمر 79 عامًا، وهو اسم مشهور في الولايات المتحدة منذ عمله الرائد في أزمة الإيدز في الثمانينيات، إنه كان من الأهمية بمكان أن يستمع قادة العالم إلى العلم، وأن يكونوا قدوة حسنة.

قال أنتوني فاوتشي، إن لقاحًا ضد Covid-19 قد يكون جاهزًا بحلول الشهر المقبل، لكن الأمر سيستغرق عدة أشهر حتى يتم طرحه.

وقال “أعتقد أننا سنعرف ما إذا كان اللقاح آمنًا وفعالًا بحلول نهاية نوفمبر، بداية ديسمبر”، مضيفا أن أحد الأشياء التي تثير قلقي في الولايات المتحدة، هو أن جزءًا من مناهضة العلم يمكن ترجمته إلى لقاح مضاد، خاصة بين بعض الأشخاص الأكثر ضعفًا، مثل الأقليات من السكان.

المصدر: وكالات