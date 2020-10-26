وزير الصحة حمد حسن: سنوجّه كتاباً إلى وزارة الداخلية لمتابعة موضوع العلاقة مع المستشفيات الخاصة التي لم تفتتح أقساماً خاصة بمرضى “كورونا” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 26 2020 - 11:52

وزير الصحة حمد حسن: سنوجّه كتاباً إلى وزارة الداخلية لمتابعة موضوع العلاقة مع المستشفيات الخاصة التي لم تفتتح أقساماً خاصة بمرضى “كورونا”

منذ 8 mins 26 October، 2020
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