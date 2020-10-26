رئيس إتحادات النقل البري بسام طليس يعلن إضراب قطاع النقل بفئاته كافة يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 26 2020 - 11:52
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حزب الله: ما نشر في فرنسا يمس بمشاعر أكثر من ملياري مسلم ومن بينهم الجالية الإسلامية والعربية في أوروبا وفرنسا
حزب الله: نؤكد أنّ كل الادعاءات الزائفة بحرية الرأي والتعبير لا يمكنها أن تبرر التعرض المرفوض لمقام الرسول (ص)
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رئيس الوزراء الباكستاني: من المؤسف أن يتعمد ماكرون استفزاز المسلمين من خلال تشجيعه عرض الرسوم المسيئة لنبي الإسلام (ص)
ماكرون مغرداً باللغة العربية: لا شيء يجعلنا نتراجع أبداً ونحترم أوجه الاختلاف بروح السلام ولا نقبل خطاب الحقد
حزب الله يدين السقوط السياسي والأخلاقي للسلطة الحاكمة في السودان في مستنقع الخيانة والتطبيع مع العدو الصهيوني
حزب الله: هذه الخطوة الخيانية سوف تؤدي إلى سقوط هذه السلطة سريعاً أمام الشعب السوداني الشريف وتاريخه النضالي
حزب الله يشيد بالفعاليات والتحركات والاحتجاجات التي قام بها الشعب السوداني وأحزابه وشخصياته الحرة رفضاً للتطبيع مع العدو
حزب الله: انتهاج بعض الدول سلوك الخيانة والتطبيع مع العدو لن يؤثر على عزيمة الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة في المنطقة
الحكومة السودانية: الولايات المتحدة اشترطت تطبيع العلاقات بين الخرطوم و"إسرائيل" لشطب السودان من قائمتها السوداء
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المرشح للرئاسة الأميركية جو بايدن: أكبر تهديد خارجي تواجهه الولايات المتحدة هو افتقارنا إلى مكانتنا في العالم
الخارجية الصينية: بكين ستفرض عقوبات على كيانات أميركية بسبب مشاركتها في بيع أسلحة إلى تايوان
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
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الخارجية الاميركية: أرمينيا وأذربيجان تتعهدان مجددا إلتزام "وقف إنساني لإطلاق النار" ابتداء من يوم الاثنين
الخارجية الاميركية: أرمينيا وأذربيجان تتعهدان مجددا إلتزام "وقف إنساني لإطلاق النار" ابتداء من يوم الاثنين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فرنسا: تسجيل 52 ألف إصابة بكوفيد-19 خلال يوم واحد في حصيلة قياسية جديدة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيس إتحادات النقل البري بسام طليس يعلن إضراب قطاع النقل بفئاته كافة يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني المقبل
منذ 11 mins
26 October، 2020
بسام طليس
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