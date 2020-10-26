رئيس إتحادات ​النقل البري​ ​بسام طليس يعلن إضراب قطاع النقل بفئاته كافة يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 26 2020 - 11:52

رئيس إتحادات ​النقل البري​ ​بسام طليس يعلن إضراب قطاع النقل بفئاته كافة يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني المقبل

منذ 11 mins 26 October، 2020
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