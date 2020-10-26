الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم مع انخفاض اضافي بالحرارة على الساحل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط ببعض المناطق الجبلية والداخل، يتحول الطقس بعد الظهر الى غائم جزئيا ويتشكل الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الأول على الساحل : من 36 الى 39 درجة مئوية في الظل .

– الطقس المتوقع في لبنان: الإثنين:قليل الغيوم مع انخفاض درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل محدود على الجبال والداخل.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط ببعض المناطق الجبلية والداخل ، يتحول الطقس بعد الظهر الى غائم جزئيا ويتشكل الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط في بعض المناطق الجبلية والداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات.

الخميس:غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات .

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 16 الى 30 درجة، فوق الجبال من 18 الى 30 درجة، في الداخل من 13 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 75 بالمئة.

المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية