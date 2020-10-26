رئيس مجلس إدارة “سيتي بلو” ميلاد معوّض: الحل عند الدولة لا عندنا

تحدث رئيس مجلس إدارة “سيتي بلو” ميلاد معوّض عن الاجتماع الذي جرى أمس مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”، وقال إن “الحاكم إيجابي في هذا الشأن ولا عرقلة من عنده”، ونقل عنه أن “لا مانع لديه أن يُقرض الدولة دولارات في هذا الملف”، واضعاً المسؤولية عند وزارة المالية التي تعطيه الأمر حاليا بأن يدفع مستحقات الشركات بالليرة اللبنانية.

وذكر معوض في حديث صحافي ان سلامة كان واضحاً مع الشركة، عندما قال: “إذا قال لكم أحدهم إنني لا أقرض بالدولار، فأنا أقول إنني أقرض بالدولار”.

وأوضح أنه يوم “أخذنا المناقصة (قبل 3 سنوات) كانت المناقصة بالدولار، وكل الديون المترتبة على الشركة بالدولار، إضافة إلى تعاقدنا مع شركات أجنبية، وكل ذلك يستلزم مصاريف بالدولار الكاش”، مطالبا الدولة بـ”دفع مستحقات الشركة بالدولار المحلي، لنتمكن من سداد الديون، علماً بأن البنوك لا تقبض ديون الشركة بالليرة اللبنانية لأنها بالدولار، وهذا بدوره حال دون إقراضهم”، وأشار إلى ان الهم الحالي لديه ان تستطيع الشركة سداد ديونها، أما الباقي فقد نتدبّر أمره ونحمل قدر ما نستطيع”.

وقال “أتصور أن وزارة المالية لن تقول لحاكم مصرف لبنان أن يدفع بالدولار”، مضيفا أن “الحل عند الدولة لا عندنا، وطالما لا يوجد حل لا يمكننا العمل”.

المصدر: الأخبار