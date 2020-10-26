تكتل الاحزاب المناهضة للعدوان يدين تطبيع النظام السوداني مع الكيان الصهيوني

أدان تكتل الاحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان في اليمن إقدام النظام السوداني على التطبيع مع الكيان الصهيوني .

واعتبر التكتل في بيان، تطبيع النظام السوداني مع الكيان الصهيوني تنفيذاً لأجندة المشروع الأمريكي الصهيوني وخيانة لقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية من أجل وعود وهمية و تنكر واضح لكل مواقف الشعب السوداني وتاريخه النضالي المساند للقضية و الشعب الفلسطيني .

وأشار البيان إلى أن خطوة التطبيع مع الكيان الصهيوني تلتحق النظام العسكري السوداني بقائمة الخزي والعار؛ لآفتاً إلى أن هرولة الأنظمة العربية العميلة للتطبيع لا تعبر عن الشعوب العربية والإسلامية بل تصرفات فردية تمثل شخوص الخونة والعملاء.

وكان النظام العسكري الحاكم في السودان أعلن الجمعة الماضية موافقته على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكية، وتحت مبرر شطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية لمايسمى بالارهاب.

المصدر: المسيرة