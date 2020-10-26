مادورو: علماؤنا ابتكروا علاجاً يقضي على كورونا

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن علماء من بلاده تمكنوا من ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مادورو، في كلمة أذاعها على “تويتر”: “الدراسات استمرت ستة أشهر، وأظهرت النتائج، أن العلاج يقضي على الفيروس المسبب لكوفيد-19 بشكل كامل وتام، من دون أي تأثير سام على الجزيئات السليمة”.

ووفقا للرئيس مادورو، ستقوم بلاده خلال الأيام المقبلة، بتسليم نتائج العمل الذي قام به المعهد الفنزويلي للبحث العلمي إلى منظمة الصحة العالمية.

وأضاف: “عندما نحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، سنبدأ في البحث عن تحالفات دولية لإنتاج كميات كبيرة من هذا العلاج”.

ويؤكد مادورو، أن “العقار الذي يقضي على فيروس كورونا” يعتمد على “جزيء DR10، الذي يستخدم لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي، وفيروس الورم الحليمي البشري، وإيبولا”.

المصدر: تاس