غرفة التحكم المروري: الحاقاً للحادث مروري على اوتوستراد #خلدة باتجاه #بيروت نتج منه جريح ودراج من #مفرزة سيربعبدا يعمل على تسيهل السير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 26 2020 - 08:30

غرفة التحكم المروري: الحاقاً للحادث مروري على اوتوستراد #خلدة باتجاه #بيروت نتج منه جريح ودراج من #مفرزة سيربعبدا يعمل على تسيهل السير في المحلة

منذ 55 mins 26 October، 2020
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