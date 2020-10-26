غرفة التحكم المروري: الحاقاً للحادث مروري على اوتوستراد #خلدة باتجاه #بيروت نتج منه جريح ودراج من #مفرزة سيربعبدا يعمل على تسيهل السير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 26 2020 - 08:30
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حزب الله يدين بشدة الاساءة المتعمدة للرسول محمد (ص) ويعرب عن رفضه للموقف الفرنسي المتمادي بتشجيع هذا التطاول الخطير
حزب الله: ما نشر في فرنسا يمس بمشاعر اكثر من ملياري مسلم ومن بينهم الجالية الاسلامية والعربية في اوروبا وفرنسا
حزب الله: نؤكد ان كل الادعاءات الزائفة بحرية الرأي والتعبير لا يمكنها ان تبرر التعرض المرفوض لمقام الرسول (ص)
حزب الله: ندعو السلطات الفرنسية الى التعقل والاحترام الصريح للاديان والقيم الدينية ومنع خلق المزيد من اسباب التوتر
مؤتمر علماء اليمن يحث علماء الدين والأنظمة والشعوب الإسلامية للتحرك الضاغط على فرنسا ورئيسها لتقديم الاعتذار للمسلمين
علماء البحرين: هذه الإساءات المتعاقبة تمنح أبناءنا المزيد من الوعي بواقع هؤلاء المتاجرين بشعار التسامح واحترام الأديان
رئيس الوزراء الباكستاني: من المؤسف ان يتعمد ماكرون استفزاز المسلمين من خلال تشجيعه عرض الرسوم المسيئة لنبي الاسلام (ص)
ماكرون مغردا باللغة العربية: لا شيء يجعلنا نتراجع ابدا ونحترم اوجه الاختلاف بروح السلام ولا نقبل خطاب الحقد
فصائل المقاومة الفلسطينية: جريمة قتل جيش الاحتلال للفتى صنوبر تأتي بتشجيع من اتفاقيات التطبيع بين العدو ودول عربية
الناطق باسم حماس حازم قاسم: جريمة إعدام جنود الإحتلال للشهيد صنوبر جاءت بتشجيع من مسار التطبيع مع العدو
وزير الإستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين: وفد سوداني سيزور تل أبيب قريبا لبحث التعاون الأمني والتجاري
حزب الله يدين السقوط السياسي والاخلاقي للسلطة الحاكمة في السودان في مستنقع الخيانة والتطبيع مع العدو الصهيوني
حزب الله: هذه الخطوة الخيانية سوف تؤدي الى سقوط هذه السلطة سريعا امام الشعب السوداني الشريف وتاريخه النضالي
حزب الله يشيد بالفعاليات والتحركات والاحتجاجات التي قام بها الشعب السوداني واحزابه وشخصياته الحرة رفضا للتطبيع مع العدو
حزب الله: انتهاج بعض الدول سلوك الخيانة والتطبيع مع العدو لن يؤثر على عزيمة الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة في المنطقة
الحكومة السودانية: الولايات المتحدة اشترطت تطبيع العلاقات بين الخرطوم و"اسرائيل" لشطب السودان من قائمتها السوداء
العميد يحيى سريع: سلاح الجو اليمني المسير يشن هجوما جديدا على مطار أبها السعودي بطائرة "صماد ـ 3"
العميد سريع: الهجوم الجوي استهدف نقطة حساسة في مطار أبها وهو يأتي في اطار الرد على التصعيد الجوي للعدوان والحصار المفروض
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية باتجاه قاعدة خميس مشيط السعودية
إعلان حال الطوارئ الصحية في اسبانيا حتى مطلع أيار/مايو المقبل سعيا للسيطرة على موجة كوفيد-19 الثانية
قوى الامن الداخلي: قرار لوزير الداخلية باستمرار اقفال 63 بلدة وقرية بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا
الصحة اللبنانية: 3 وفيات و1400 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الاخيرة
فرنسا: تسجيل 52 ألف إصابة بكوفيد-19 خلال يوم واحد في حصيلة قياسية جديدة
مصر: انتهاء الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية
الخارجية الاميركية: أرمينيا وأذربيجان تتعهدان مجددا إلتزام "وقف إنساني لإطلاق النار" ابتداء من يوم الاثنين
الخارجية الاميركية: أرمينيا وأذربيجان تتعهدان مجددا إلتزام "وقف إنساني لإطلاق النار" ابتداء من يوم الاثنين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فرنسا: تسجيل 52 ألف إصابة بكوفيد-19 خلال يوم واحد في حصيلة قياسية جديدة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
غرفة التحكم المروري: الحاقاً للحادث مروري على اوتوستراد #خلدة باتجاه #بيروت نتج منه جريح ودراج من #مفرزة سيربعبدا يعمل على تسيهل السير في المحلة
منذ 55 mins
26 October، 2020
اوتوستراد الناعمة خلدة
حوادث السير في لبنان
غرفة التحكم المروري
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