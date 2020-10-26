ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 26 تشرين الأول 2020.
العناوين
البناء :
– قبل أسبوع من يوم الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة: ولايات متردّدة تسجل تقدماً لبايدن
– الحكومة نحو التمثيل السياسيّ توسّع مهمتها للملفات الساخنة وتمدّد عمرها للانتخابات
– اجتماعان ناجحان لعون والحريري يرسمان إطار حكومة الـ 20 24 وزيراً وتوازناتها
الأخبار :
– القضاء ينتصر للاستعباد!
– التدقيق الجنائي يسقط
– الحريري متكتم وعون يشير الى تقدم
– إعلان الحكومة ينتظر “التمثيل المسيحي”؟
الديار :
– الحريري يُسرّع بالتأليف ولقاء ثانٍ مع عون .. وخوف من صفقة حقائب تزرع الفشل الارجح
– حكومة من 20 وزيراً وحصة الرئىس والتيار 6 وزراء … فمن يأخذ “الطاقة” و”العمل”؟
– الدولار خسر في اسبوع 2400 ليرة … فهل يستمر في الهبوط ويخسر 2000 ليرة مع التأليف؟
اللواء :
– الكنيسة على خط التأليف: تحسين شروط أم خلافات بين المسيحيين؟
– طوق من التكتم حول “التقدم بالتأليف”
– النفايات تعود إلى الشارع في الجبل وانفراج بتمويل المستشفيات
الجمهورية :
– الحكومة خلال أيام وإلّا الدخول في نفق طويل. . ومطالب تنتظر أجوبة الحريري
– عقدة المداورة تنذر بتعطيل التأليف
النهار :
– مباحثات بعبدا السرية.. أيام مفصلية لموعد الولادة
الأنباء :
– النقاش في العدد والحقائب وتوزيعها.. توقّعات ولادة الحكومة تسابقها خطورة الوضع الصحي
الاسرار
البناء
– حاولت سفارة أوروبية التحقق من خلفيات منح أربعة نواب مستقلين أصواتهم للرئيس المكلف سعد الحريري، منهم نائبان مسلمان ونائب مسيحي من بيروت ونائب مسلم شمالي ومعرفة حدود الحسابات المحلية والإشارات الخارجية في مواقفهم، خصوصاً أنهم يقفون على ضفاف سياسية مختلفة ومتباينة ومواقفهم التقليدية معارضة للحريري.
– قال قياديّ سياسي مصري إن التطبيع السوداني مع كيان الاحتلال يختلف عن تطبيع دول خليجية وإنه سيشكل بداية مسار سياسي داخلي متصاعد في السودان سيجعل المجلس العسكري عاجزاً عن الحكم، وربما يقطع طريق المسار الديمقراطي ويأخذ السودان الى تجربة جديدة من الحكم العسكري وربما الحرب الأهليّة.
الأخبار
– التقى الأسبوع الفائت وفدٌ من نقابة المقاولين، برئاسة النقيب مارون الحلو، بوزير المالية غازي وزني للبحث في نقطتين: بحث الاستحقاقات القديمة والحديثة الواجبة على الدولة لمصلحة مجلس الإنماء والإعمار، وتدوير الاعتمادات الباقية من السنة الماضية لمصلحة المُتعهدين، في النقطة الثانية، أخبر وزني وفد النقابة بأنّه “يوقّع تدوير الاعتمادات بشكل دوري”.
أما في ما يتعلّق بموازنة الإنماء والإعمار، “فمنذ قرابة 18 شهراً، لم تُحوّل وزارة المالية أي ليرة من المستحقات، باستثناء المعاشات”، وقد نُقل عن وزني قوله إنّ “الوزارة لم تتسلم جدول الكشوفات من مجلس الإنماء والإعمار”، في حين أنّ رئيس مجلس الإنماء والإعمار، نبيل الجسر، “يؤكّد إرسال الجدول ثلاث مرّات إلى المالية”، بحسب حلو. نتيجة للقاء بين نقابة المقاولين ووزني، جرى اتصال بين “المالية” والجسر، “اتفقا خلاله على إعادة إرسال جدول الكشوفات”.
ويقول حلو إنّ “هناك أزمة أيضاً في أنّ موازنة الإنماء والإعمار غير مُدوّرة، ما يُعيق الدفع”.
– بعدَ توقيف عدد من الأشخاص على خلفية إحراق “قبضة الثورة” في ساحة الشهداء يوم تسمية الرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة، جرى إخلاء سبيل 16 عنصراً من تيار المستقبل أبرزهم: أحمد ق.، جمال ش.، أنيس م. وعمر ك.
وتمّ ذلك بعد تدخل من أحد النافذين في تيار المستقبل، وتكليف المحامي محمد يموت بمتابعة ملفهم، علماً بأن التيار كان قد نفى تورط أيّ من عناصره في هذا الأمر.
النهار
– تجنبت قيادات سياسية اتخاذ أي موقف بعد أحداث فرنسا الأخيرة وكلام الرئيس ماكرون، لدقة الوضع في لبنان سياسياً وطائفياً وللحفاظ على دور الرئيس الفرنسي ومبادرته.
– عُلم أنّ نواب كتلة صغيرة نصحوا رئيس كتلتهم بألا يقاطع الاستشارات النيابية الملزمة، فما كان منه يوم الاستشارات إلا أن غادر منزله مع بعض المقربين منه إلى منطقة بعيدة.
– ما زال مطار بيروت يشهد حركة خجولة وتحديداً من العائدين، وبدأ ذلك يولّد مخاوف على أوضاع الموظفين من خلال المداخيل المالية المتدنية.
الجمهورية
ـ يشكك مصرفيون في حجم الإحتياطي الفعلي المتوافر في مصرف لبنان، ويعيدون طرح علامات إستفهام حول حقيقة الأرقام المعلنة.
ـ تلقى مسؤول كبير إتصالين هاتفيّين من رئيس دولة كبرى خلال الأسبوع الجاري، بقيا طي الكتمان.
ـ قال مرجع بارز إنه مستعد لأن يطوي كل الصفحة الخلفية مع أحد المسؤولين، لكن شرط “ألا يحرد عند كل شغلة كبيرة أو صغيرة”.
اللواء
ـ نشط أكثر من طرف محلي وخارجي في قلب العلاقات المتوترة بين الرئيسين عون والحريري، وإعادة بناء الثقة بينهما، عشية تمرير الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا!
ـ توقفت أوساط سياسية عند عدم قيام الرئيس المكلف بالزيارات البروتوكولية التقليدية لرؤساء الحكومات السابقين، والاستعاضة عنها باتصالات هاتفية، واعتبرتها بمثابة بدعة لا تليق بمن شغلوا هذا المنصب الوطني الحساس.
ـ بقيت كتلة نيابية مسيحية خارج إطار الترتيبات المستجدة المحيطة بالتكليف والتأليف، وكأنها في عزلة عن المعطيات الجديدة التي أدت إلى خلط الأوراق السياسية بمثل هذه السرعة!.
الأنباء
– يُنقَل عن مرجع سياسي ارتياحه لمسألة كانت تشكّل ثقلاً كبيراً، وهي الآن في طريق مختلف أفضل من السابق.
– لم يتمكن موفد محلي من تحقيق كامل أهداف زيارة قام بها بفعل التطور المفاجئ الذي حصل معه
المصدر: صحف