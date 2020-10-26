الرئيس المصري يعلن تمديد حالة الطوارئ مجددا لمدة 3 أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 26 2020 - 08:30

الرئيس المصري يعلن تمديد حالة الطوارئ مجددا لمدة 3 أشهر

منذ 1 ساعة 26 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة