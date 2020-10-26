الخارجية المغربية: نستنكر نشر رسوم الكاريكاتير المسيئة للإسلام وللنبي محمد (ص) وحرية التعبير ليست مُبررًا للاستفزاز والتهجم المسيء على الديانة الإسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 26 2020 - 02:04

الخارجية المغربية: نستنكر نشر رسوم الكاريكاتير المسيئة للإسلام وللنبي محمد (ص) وحرية التعبير ليست مُبررًا للاستفزاز والتهجم المسيء على الديانة الإسلامية

منذ 2 ساعة 26 October، 2020
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