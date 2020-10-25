الولايات المتحدة وأذربيجان وأرمينيا تعلن في بيان مشترك عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قره باغ

أعلنت الولايات المتحدة وأذربيجان وأرمينيا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ سيكون الثالث من نوعه، والأول بوساطة واشنطن.

وقالت الأطراف الـ3 في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وحكومتي أذربيجان وأرمينيا، إن “وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي من يوم 26 أكتوبر”.

وأضاف البيان أن “الولايات المتحدة أسهمت في إجراء مفاوضات مكثفة بين وزراء الخارجية ورؤساء مجموعة مينسك لاقتراب أرمينيا وأذربيجان من حل سلمي للنزاع في قره باغ”.

وهذه الهدنة الإنسانية هي الثالثة من نوعها التي يتم إعلانها في قره باغ بعد اتفاقين مماثلين تم التوصل إليها يومي 10 و17 أكتوبر بوساطة روسيا.

ويأتي ذلك بعد أن أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق من الأسبوع بواشنطن، محادثات منفصلة مع نظيريه الأرمني زوغراب مناتساكانيان، والأذربيجاني جيهون بيراموف.

ولاحقا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 23 أكتوبر، عن “تحقيق تقدم جيد جدا” بشأن تسوية النزاع في قره باغ دون توضيح تفاصيل العملية، فيما أكدت إدارة الرئيس الأمريكي أنها تحث أذربيجان على وقف إطلاق النار.

وردا على ذلك قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن على الولايات المتحدة أن تبقى باعتبارها وسيطا في النزاع، “محايدة وتجدد بل وتكثف محاولاتها للدفع بكلا الطرفين لإيجاد حل مشترك”، بينما ذكر الكرملين أنه ليس على علم بالتقدم الذي تحدث عنه ترامب.

المصدر: روسيا اليوم