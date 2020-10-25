اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2020 - 23:18

اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية

منذ 1 ساعة 25 October، 2020
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