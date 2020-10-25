الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ “سويوز-2” المزود بالقمر الصناعي “غلوناس-ك” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2020 - 23:18

الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ “سويوز-2” المزود بالقمر الصناعي “غلوناس-ك”

منذ 1 ساعة 25 October، 2020
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