الهيئة الصحية واصلت الفحوص ودورات التأهيل الصحي في منطقة صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2020 - 23:18

الهيئة الصحية واصلت الفحوص ودورات التأهيل الصحي في منطقة صيدا

منذ 1 ساعة 25 October، 2020
كورونا
لبنان

نظمت الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله بالتعاون مع خلية أزمة كورونا في بلدة قناريت، حملة فحوص كورونا تضمنت  20 فحص PCR و37 فحص Rapid test لمخالطي مصابين من بلدات  قناريت والغازية وعنقون، بإشراف مسؤول ملف كورونا في الهيئة الدكتور محمد قرقماز، ورئيس بلدية قناريت المحامي زين خليفة، وعدد من كوادر حزب الله تقدمهم غسان خليفة.

كما نظمت الهيئة ورشة صحية للكادر الإداري والتعليمي في متوسطة قناريت الرسمية المختلطة، حول كيفية التعامل مع الطلاب في ظل جائحة كورونا، شارك فيها 12 معلمة، وحاضر فيها المدرب يوسف جابر.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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