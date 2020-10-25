الهيئة الصحية واصلت الفحوص ودورات التأهيل الصحي في منطقة صيدا

نظمت الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله بالتعاون مع خلية أزمة كورونا في بلدة قناريت، حملة فحوص كورونا تضمنت 20 فحص PCR و37 فحص Rapid test لمخالطي مصابين من بلدات قناريت والغازية وعنقون، بإشراف مسؤول ملف كورونا في الهيئة الدكتور محمد قرقماز، ورئيس بلدية قناريت المحامي زين خليفة، وعدد من كوادر حزب الله تقدمهم غسان خليفة.

كما نظمت الهيئة ورشة صحية للكادر الإداري والتعليمي في متوسطة قناريت الرسمية المختلطة، حول كيفية التعامل مع الطلاب في ظل جائحة كورونا، شارك فيها 12 معلمة، وحاضر فيها المدرب يوسف جابر.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام