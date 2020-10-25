رئيس وزراء باكستان: ماكرون هاجم الإسلام وأذى المسلمين

اتهم رئيس وزراء باكستان عمران خان اليوم الأحد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه “هاجم الإسلام” عندما شجع على عرض الرسوم التي تسخر من النبي محمد (ص).

وقال على حسابه بموقع تويتر “المؤسف أن الرئيس ماكرون اختار أن يتعمد استفزاز المسلمين، ومنهم مواطنوه (المسلمون)، من خلال تشجيع عرض الرسوم المسيئة التي تستهدف الإسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام”.

وتأتي تصريحات خان بعد أيام من إشادة ماكرون بمدرس التاريخ الذي قتل على خلفية عرضه الرسوم التي تسخر من النبي محمد(ص) في الفصل خلال درس عن حرية التعبير.

وقال ماكرون إن المدرس بطل وإن “الإسلاميين” خطر على فرنسا.

ورأى رئيس الوزراء الباكستاني أنه كان بإمكان ماكرون التصرف بحكمة لحرمان المتطرفين من أي ذرائع لكنه عوضًا عن ذلك “اختار مهاجمة الإسلام وليس الإرهابيين الذين يرتكبون العنف أيا كانوا مسلمين أو من دعاة تفوق البيض أو دعاة الفكر النازي”.

وأضاف خان “بمهاجمته الإسلام، ومن الواضح عن غير فهم له، هاجم الرئيس ماكرون وآذى مشاعر ملايين المسلمين في أوروبا وفي أنحاء العالم”.

المصدر: وكالة سبوتنيك