الجيش الأذربيجاني يعلن السيطرة على مركز مدينة قوبادلي بعد معارك مع القوات الأرمينية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2020 - 23:16

الجيش الأذربيجاني يعلن السيطرة على مركز مدينة قوبادلي بعد معارك مع القوات الأرمينية

منذ 2 ساعة 25 October، 2020
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