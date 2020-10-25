مستشفى بيروت الحكومي : 31 حالة حرجة ووفاة شخص

أعلن مستشفى بيروت الحكومي ، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس Covid-19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، وجود 31 حالة حرجة، ووفاة شخص.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 288.
– عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 584.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 1.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 31.
– حالات وفاة: 1.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام