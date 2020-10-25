مستشفى بيروت الحكومي : 31 حالة حرجة ووفاة شخص – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2020 - 20:08

مستشفى بيروت الحكومي : 31 حالة حرجة ووفاة شخص

منذ 40 mins 25 October، 2020
مستشفى بيروت الحكومي
لبنان

أعلن مستشفى بيروت الحكومي ، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس Covid-19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، وجود 31 حالة حرجة، ووفاة شخص.

وجاء في التقرير:

–   عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 288.

–   عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88.

–   عدد الحالات المشتبه بإصابتها خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21.

–   عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.

–   مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 584.

–   عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 1.

–   عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 31.

–   حالات وفاة: 1.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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