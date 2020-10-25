حزب الله يدين سقوط السلطة الحاكمة في السودان في مستنقع الخيانة والتطبيع مع العدو

دان حزب الله في بيان “السُقوط السياسي والأخلاقي للسلطة الحاكمة في السودان في مستنقع الخيانة والتطبيع مع العدو الإسرائيلي، والذي سبقها إليه عدد من الدول العربية”.

واضاف ” إننا نَعتقد أن الإقدام على هذه الخطوة الخِيانية في خدمة العدو الصهيوني والولايات المتحدة مقابل أثمان بخسة وتافهة سوف تؤدي إلى سقوط هذه السلطة سريعاً أمام الشعب السوداني الشريف وقُواه الحيّة وتاريخه النضالي العريق والذي سوف يُسقط هذا القرار ومفاعيله.

واشاد حزب الله في بيانه بـ “الفاعليات والتحركات والتجمعات والاحتجاجات التي قَام بها الشعب السوداني وأحزابه وشخصباته الحرة رفضاً للتطبيع مع العدو”، مؤكداً إن “انتهاج بعض الدول العربية سلوك الخيانة والتطبيع مع العدو الصهيوني لن يُؤثر على عزيمة الشعب الفلسطيني ولا على حركات المقاومة في المنطقة وتَمسكها بِخيارها الرافض لهذا العدو ولكافة أشكال التطبيع والمتمسك بِمقاومته حتى تحرير فلسطين كاملة”.

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله