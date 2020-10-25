حزب الله: انتهاج بعض الدول سلوك الخيانة والتطبيع مع العدو لن تؤثر على عزيمة الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2020 - 20:06

حزب الله: انتهاج بعض الدول سلوك الخيانة والتطبيع مع العدو لن تؤثر على عزيمة الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة في المنطقة

منذ 1 ساعة 25 October، 2020
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