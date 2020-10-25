حزب الله يدين السقوط السياسي والاخلاقي للسلطة الحاكمة في السودان في مستنقع الخيانة والتطبيع مع العدو الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2020 - 20:06
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حزب الله يدين بشدة الاساءة المتعمدة للرسول محمد (ص) ويعرب عن رفضه للموقف الفرنسي المتمادي بتشجيع هذا التطاول الخطير
حزب الله: ما نشر في فرنسا يمس بمشاعر اكثر من ملياري مسلم ومن بينهم الجالية الاسلامية والعربية في اوروبا وفرنسا
حزب الله: نؤكد ان كل الادعاءات الزائفة بحرية الرأي والتعبير لا يمكنها ان تبرر التعرض المرفوض لمقام الرسول (ص)
حزب الله: ندعو السلطات الفرنسية الى التعقل والاحترام الصريح للاديان والقيم الدينية ومنع خلق المزيد من اسباب التوتر
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يستنكر بشدة التعنت الفرنسي الرسمي بنشر رسوم مسيئة للنبي محمد(ص)
مؤتمر علماء اليمن يحث علماء الدين والأنظمة والشعوب الإسلامية للتحرك الضاغط على فرنسا ورئيسها لتقديم الاعتذار للمسلمين
علماء البحرين: هذه الإساءات المتعاقبة تمنح أبناءنا المزيد من الوعي بواقع هؤلاء المتاجرين بشعار التسامح واحترام الأديان
استشهاد الشاب الفلسطيني عامر عبد الرحيم صنوبر (17 عاماً) على يد جيش الإحتلال الإسرائيلي في قرية ترمسعيا قرب رام الله
حركة الجهاد: جريمة بشعة ارتكبها جنود الإحتلال فجرا باعتدائهم الوحشي على الفتى صنوبر ما أدى لاستشهاده
حركة الجهاد: هذه الجريمة العدوانية تكشف جانبا من جوانب الإرهاب الذي يمارس بحق شعبنا بالضفة المحتلة
حركة الجهاد تدعو لتفعيل كل أشكال المقاومة في الضفة للتصدي لإرهاب المستوطنين وجنود الإحتلال
فصائل المقاومة الفلسطينية: جريمة قتل جيش الاحتلال للفتى صنوبر تأتي بتشجيع من اتفاقيات التطبيع بين العدو ودول عربية
الناطق باسم حماس حازم قاسم: جريمة إعدام جنود الإحتلال للشهيد صنوبر جاءت بتشجيع من مسار التطبيع مع العدو
الجبهة الشعبية: دماء الشهيد صنوبر ستظل لعنة تطارد كل المُطبعّين والخونة العرب والذين كان آخرهم النظام السوداني
حكومة العدو صادقت على اتفاقية التطبيع مع الإمارات وصادقت على تحويل اتفاقية التطبيع مع البحرين إلى الكنيست
وزير الإستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين: وفد سوداني سيزور تل أبيب قريبا لبحث التعاون الأمني والتجاري
كوهين لصحيفة "السودان اليوم": سأتوجه لاحقا إلى الخرطوم على رأس وفد "إسرائيلي"
وزير الطاقة في حكومة العدو يوفال شتاينتز: "اتفاق السلام مع السودان"إنجاز هائل ل"إسرائيل"
آلاف المستوطنين الصهاينة يتظاهرون في مناطق عدة في القدس المحتلة ضد نتنياهو مطالبين باستقالته
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية ينفي ما تورده وسائل إعلام من حين الى آخر وتنسبه الى مصادر بعبدا
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: نحن الجهة الوحيدة المخولة نقل مواقف الرئيس وتعميمها بالتعاون مع وسائل الاعلام كافة
مراسلة المنار: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التقى ظهرا الرئيس المكلف سعد الحريري واحراز تقدم في ملف تشكيل الحكومة
حزب الله يدين السقوط السياسي والاخلاقي للسلطة الحاكمة في السودان في مستنقع الخيانة والتطبيع مع العدو الصهيوني
حزب الله: هذه الخطوة الخيانية سوف تؤدي الى سقوط هذه السلطة سريعا امام الشعب السوداني الشريف وتاريخه النضالي
حزب الله يشيد بالفعاليات والتحركات والاحتجاجات التي قام بها الشعب السوداني واحزابه وشخصياته الحرة رفضا للتطبيع مع العدو
حزب الله: انتهاج بعض الدول سلوك الخيانة والتطبيع مع العدو لن يؤثر على عزيمة الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة في المنطقة
الناصريون المستقلون ـ المرابطون:ما أقدم عليه النظام السوداني هو قمة الخزي والعار لمن يسير في ركب الإستسلام والتطبيع
مكتب المدعي العام لأرمينيا: حصلنا على أدلة تشير الى مشاركة القوات الخاصة التركية الى جانب القوات الاذرية في "قره باخ"
العميد يحيى سريع: سلاح الجو اليمني المسير يشن هجوما جديدا على مطار أبها السعودي بطائرة "صماد ـ 3"
العميد سريع: الهجوم الجوي استهدف نقطة حساسة في مطار أبها وهو يأتي في اطار الرد على التصعيد الجوي للعدوان والحصار المفروض
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية باتجاه قاعدة خميس مشيط السعودية
إعلان حال الطوارئ الصحية في اسبانيا حتى مطلع أيار/مايو المقبل سعيا للسيطرة على موجة كوفيد-19 الثانية
قوى الامن الداخلي: قرار لوزير الداخلية باستمرار اقفال 63 بلدة وقرية بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا
الصحة اللبنانية: 3 وفيات و1400 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الاخيرة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حزب الله يدين السقوط السياسي والاخلاقي للسلطة الحاكمة في السودان في مستنقع الخيانة والتطبيع مع العدو الصهيوني
منذ 1 ساعة
25 October، 2020
عاجل
التطبيع مع العدو الصهيوني
السودان
حزب الله
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حزب الله يدين سقوط السلطة الحاكمة في السودان في مستنقع الخيانة والتطبيع مع العدو
حزب الله: انتهاج بعض الدول سلوك الخيانة والتطبيع مع العدو لن تؤثر على عزيمة الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة في المنطقة
حزب الله يشيد بالفعاليات والتحركات والاحتجاجات التي قَام بها الشعب السوداني وأحزابه وشخصياته الحرة رفضاً للتطبيع مع العدو الصهيوني
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