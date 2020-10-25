مجدداً… هجوم لسلاح الجو اليمني المسير على هدف حساس بمطار أبها الدولي في السعودية

نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجوماً جوياً جديداً، اليوم الأحد، بعد قرابة ساعة من الهجوم السابق، مستهدفاً هدفاً حساساً بمطار أبها الدولي في السعودية .

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير شن هجوما جويا جديدا على مطار أبها الدولي بطائرة نوع “صماد3” مستهدفا هدفا حساسا داخل المطار، مؤكداً أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله.

وأشار العميد سريع أن هذا الاستهداف “يأتي في إطار الرد على التصعيد الجوي للعدوان والحصار المتواصل على شعبنا العزيز”.

وكان سلاح الجو المسير استهدف في وقت سابق اليوم، مرابض الطائرات الحربية بقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف 2k، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله بحسب تأكيد متحدث القوات المسلحة.

المصدر: المسيرة نت