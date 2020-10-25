اليمن.. سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع الأحد أن “سلاح الجو المسير تمكن ‏بفضل الله وكرمه من تنفيذ عملية هجومية باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف 2k. وقال سريع في بيان إن “العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية في القاعدة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله”، مشيراً إلى ‏ أن الاستهداف “رداً على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المستمر على شعبنا”.

وكان سلاح الجو المسير قد نفذ أمس السبت، عمليات هجومية استهدفت مطاري جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط في العمق السعودي.

المصدر: المسيرة