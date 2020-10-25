السودان يعلن توقيع اتفاقيات مع العدو في مجالات عدة بينها الزراعة والهجرة والطيران

أعلن السودان الأحد، أن “اتفاقات ستوقع قريباً مع تل أبيب في عدة مجالات تشمل الطيران والهجرة”، وذلك بعد يومين من إعلان الخرطوم التوصل لاتفاق مزعوم حول تطبيع العلاقات. وبحسب بيان للخارجية السودانية فقد “توصل الطرفان إلى قرار بإنهاء حالة العداء وبدء التعامل الاقتصادي والتجاري، وبتركيز أولى على الزراعة، لفائدة شعبي البلدين”، حسب زعم الخارجية.

كما اتفق الطرفان على أن “يجتمع وفدان من البلدين في الأسابيع المقبلة للتفاوض حول إبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والطيران والاقتصادي والهجرة، ومجالات أخرى”، بحسب بيان الخارجية السودانية.

وتوصل اجتماع ضم رئيسي وزراء السودان والكيان الغاصب ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، إلى اتفاق الولايات المتحدة و”إسرائيل” على “الشراكة مع السودان في مرحلته الجديدة، والعمل على إدماجه في المجتمع الدولي”. كما أعلنت الولايات المتحدة أنها “ستعمل على أن يستعيد السودان حصانته السيادية، وعلى الارتباط مع شركائها الدوليين لتخفيف أعباء ديونه، بما في ذلك إجراء مناقشات حول إعفائها وفق مبادرة الدول الفقيرة كبيرة المديونية”.

المصدر: سبوتنيك