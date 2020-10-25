وزير الخارجية الألماني يحث الرئيس الأميركي القادم على “رأب الصدع” في بلاده

حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الرئيس الأميركي القادم على “رأب الصدع” في المجتمع الأميركي الذي عمقته الحملات الانتخابية، لافتًا إلى أنه إذا ظلت طاقة أميركا مقيدة بصراعات داخلية فسيتعين على الأوروبيين التكيف مع تراجع المشاركة الأميركية الدولية.

وقال ماس في مقال بصحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية، ونقلتها وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد “يجب أن تكون المهمة الرئيسية للرئيس الأميركي المنتخب حديثًا هي رأب الصدع في المجتمع الأمريكي الذي عمقته هذه الحملة الانتخابية.. فكلما كان الرئيس القادم أقل رغبة أو قدرة على القيام بذلك، كلما بقيت الولايات المتحدة منغمسة على نفسها مع تزايد حدة الانقسامات في البلاد”.

وأضاف أنه “إذا ظلت طاقة الولايات المتحدة مقيدة في صراعات داخلية، فسيتعين على ألمانيا والأوروبيين التكيف مع تراجع المشاركة الأميركية الدولية”. وأوضح أن حماية الأمن الأوروبي سيعتمد على مستقبل العلاقات عبر الأطلسي، وإيجاد النهج الصحيح تجاه الصين. وتابع أنه “بعد أربع سنوات صعبة، حان الوقت لبداية جديدة في الشراكة عبر الأطلسي”، مضيفًا “يتم حاليًا استغلال خلافاتنا من بكين وموسكو، وطهران وبيونغ يانغ”.

وأردف ماس أنه “مهما كانت نتيجة الانتخابات الأميركية، هناك شيء واحد يجب ألا ننساه وسط البهجة أو الكآبة التي تلت ذلك، أن الولايات المتحدة لا تزال أكثر من مجرد عرض فردي في البيت الأبيض”. وأوضح ماس “علينا والولايات المتّحدة أن نسعى لتنسيق أوثق لسياسة العقوبات أو التعاون في مجالات مثل التعامل مع روسيا أو تحديد الآفاق السياسية لغرب البلقان”.

ومن المقرر أن يخوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية التي ستجري في الـ3 من تشرين الثاني/نوفمبر، الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن.

المصدر: سبوتنيك