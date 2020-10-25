الشيخ قبلان استنكر التعنت الفرنسي بنشر رسوم مسيئة للرسول(ص): عدوان موصوف

استنكر رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان “التعنت الفرنسي الرسمي بنشر رسوم مسيئة للنبي محمد(ص) في موقف غير مسؤول يفتقر الى الحكمة ويغذي العنصرية وينافي كل التعاليم الدينية ويتماهى مع الفكر الصهيوني الذي يختزن العداء لكل الأديان ورموزها”.

ولفت الشيخ قبلان الاحد الى ان “الإساءة الى شخصية الرسول الأعظم، عدوان موصوف لا يقبله عقل ولا دين، فضلا عن معارضته حرية الرأي والتعبير التي تقف عند احترام حرية معتقدات الآخرين وتقديس رموزهم”، وحمّل “السلطات الفرنسية تداعيات موقفها المستفز الذي نعتبره خطيئة ينبغي التراجع عنها لما تمثله من إساءة لكل المؤمنين من أتباع الديانات السماوية، وانتهاك لقدسية الأنبياء ولا سيما النبي محمد”.

وطالب الشيخ قبلان “المرجعيات الإسلامية والمسيحية بالتصدي لكل عمل يسيء الى مكانة الأنبياء وقدسيتهم”، ودعا “لأوسع حملة إدانة على مستوى الدول والشعوب لردع من تسول له نفسه الإساءة الى الرموز الدينية ولا سيما النبي محمد ومعاقبته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام