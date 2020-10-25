ماس: بعد أربع سنوات صعبة حان الوقت لبداية جديدة في الشراكة عبر الأطلسي، فخلافاتنا يجري استغلالها ليس فقط في بكين وموسكو بل أيضاً في طهران وبيونغ يانغ (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2020 - 12:22
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الولايات المتحدة: لجنة مجلس الشيوخ توافق على مرشحة ترامب للمحكمة العليا والديموقراطيون يقاطعون الجلسة
الولايات المتحدة: لجنة مجلس الشيوخ توافق على مرشحة ترامب للمحكمة العليا والديموقراطيون يقاطعون الجلسة
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
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فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
ماس: بعد أربع سنوات صعبة حان الوقت لبداية جديدة في الشراكة عبر الأطلسي، فخلافاتنا يجري استغلالها ليس فقط في بكين وموسكو بل أيضاً في طهران وبيونغ يانغ (سبوتنيك)
منذ 48 mins
25 October، 2020
الشراكة عبر الأطلسي
هايكو ماس
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