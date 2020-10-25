ماس: بعد أربع سنوات صعبة حان الوقت لبداية جديدة في الشراكة عبر الأطلسي، فخلافاتنا يجري استغلالها ليس فقط في بكين وموسكو بل أيضاً في طهران وبيونغ يانغ (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 25 2020 - 12:22

ماس: بعد أربع سنوات صعبة حان الوقت لبداية جديدة في الشراكة عبر الأطلسي، فخلافاتنا يجري استغلالها ليس فقط في بكين وموسكو بل أيضاً في طهران وبيونغ يانغ (سبوتنيك)

منذ 48 mins 25 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة