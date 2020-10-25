مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يدعو وسائل الاعلام للعودة إليه بكل ما يخص مواقف الرئيس عون

دعا مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية كل وسائل الاعلام الى العودة اليه في كل ما يخص مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المواضيع المطروحة، لانه الجهة الوحيدة المخولة نقل هذه المواقف وتعميمها.

وقال المكتب في بيان له الاحد “تنشر وسائل إعلام مرئية ومكتوبة ومسموعة من حين الى آخر، معلومات عن مواضيع مختلفة تنسبها الى مصادر قصر بعبدا أو مقربين من رئيس الجمهورية أو مصادر واسعة الاطلاع على موقف بعبدا، وغيرها من التوصيفات التي ترد في هذه الوسائل”.

واضاف البيان “حيال هذا الامر، يؤكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن هذه المعلومات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، ويدعو وسائل الاعلام الى العودة اليه في كل ما يخص مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المواضيع المطروحة، لانه الجهة الوحيدة المخولة نقل هذه المواقف وتعميمها، بالتعاون مع وسائل الاعلام كافة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام