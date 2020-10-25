مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يدعو وسائل الاعلام للعودة إليه بكل ما يخص مواقف الرئيس عون – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2020 - 12:22

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يدعو وسائل الاعلام للعودة إليه بكل ما يخص مواقف الرئيس عون

منذ 1 ساعة 25 October، 2020
رئاسة الجمهورية اللبنانية
لبنان

دعا مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية كل وسائل الاعلام الى العودة اليه في كل ما يخص مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المواضيع المطروحة، لانه الجهة الوحيدة المخولة نقل هذه المواقف وتعميمها.

وقال المكتب في بيان له الاحد “تنشر وسائل إعلام مرئية ومكتوبة ومسموعة من حين الى آخر، معلومات عن مواضيع مختلفة تنسبها الى مصادر قصر بعبدا أو مقربين من رئيس الجمهورية أو مصادر واسعة الاطلاع على موقف بعبدا، وغيرها من التوصيفات التي ترد في هذه الوسائل”.

واضاف البيان “حيال هذا الامر، يؤكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن هذه المعلومات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، ويدعو وسائل الاعلام الى العودة اليه في كل ما يخص مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المواضيع المطروحة، لانه الجهة الوحيدة المخولة نقل هذه المواقف وتعميمها، بالتعاون مع وسائل الاعلام كافة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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