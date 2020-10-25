مناورة لجيش العدو الاسرائيلي تحاكي حربا متعددة الجبهات

يجري جيش العدو الإسرائيلي الأحد مناورة أطلق عليها اسم “السهم القاتل” التي تحاكي حربا متعددة الجبهات مع التركيز على الجبهة الشمالية.

وقالت “هيئة البث الإسرائيلية العامة” إن “الهدف من هذه الخطوة رفع جهوزية وتحسين القدرات الهجومية للجيش”، وأشارت إلى أن “قوات نظامية ومن الاحتياط وبمشاركة من سلاح الجو والبحر والبر وهيئات استخبارية وتكنولوجية ولوجستية تشارك في المناورة”.

وأشارت الهيئة إلى أن “المناورة تتم ضمن قيود تفرضها أزمة كورونا”، ولفتت الى ان “أفيف كوخافي رئيس الأركان قرر إجراء المناورة نظرا لأهميتها خاصةً وأنه لم تجرِ أي مناورات منذ عام تقريبا”.

المصدر: فلسطين اليوم