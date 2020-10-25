مرتضى: بدأنا العمل على تعزيز وتنمية القطاع الزراعي التعاوني

قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان عباس مرتضى “بدأنا منذ فترة العمل على تعزيز وتنمية القطاع الزراعي التعاوني وقد وضعنا خطة ليكون هناك تعاونية في كل بلدة على الأراضي اللبنانية”.

واضاف مرتضى الاحد “نعمل أيضا على مشروع لربط هذه التعاونيات بمنصة مع بعضها البعض لتنمية الزراعة والصناعة الغذائية الريفية”، وتابع “قد أعفينا كل التعاونيات من أي رسوم في المختبرات التابعة لوزارة الزراعة”.

وأشار مرتضى الى ان “وزارة الزراعة أعدت مشروع قانون لإنشاء صندوق للمزارع وعندما انتهينا من إعداده استقالت الحكومة، لذلك أحلناه إلى لجنة الزراعة النيابية لتتبناه”، واعتبر ان “هذا القانون في حال إقراره سيحمي القطاع الزراعي وكل المزارعين في حال حصول كوارث طبيعية أو كساد بالمواسم”.

وقال مرتضى “سنبدأ العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتجهيز السجل الزراعي، لتقديم مساعدات عينية لجميع المزارعين في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وارتفاع سعر صرف الدولار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام