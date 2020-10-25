لوحة فنية بعنوان “لا للتطبيع” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2020 - 02:20

لوحة فنية بعنوان “لا للتطبيع”

منذ 3 ساعة 25 October، 2020
التشكيلية فاطمة فنيش
ثقافي وديني - صفحات منوعة

لوحة فنية بعنوان”لا للتطبيع” للتشكيلية فاطمة فنيش

المصدر: مواقع

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