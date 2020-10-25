قيادي في سرايا القدس: نعلن النفير العام في صفوف مجاهدينا بعد تدهور الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، النفير العام في صفوف مجاهديها بعد تدهور الوضع الصحي للأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس.

وقال مصدر قيادي كبير في سرايا القدس لقناة القدس اليوم الفضائية مساء السبت “ان سرايا القدس أعلنت حالة النفير العام في صفوف مجاهديها بعد التدهور الحاصل على حياة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ ٩٠ على التوالي”.

ويواصل الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم الـ (90) على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، حيث يمكث حالياً في مشفى كابلان بوضع صحي حرج جداً، حيث يعاني من أوجاع شديدة في كافة أنحاء جسده.

المصدر: فلسطين اليوم