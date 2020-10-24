نتنياهو: بعثة إسرائيلية ستتوجه في الأيام المقبلة إلى السودان

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن وفدا إسرائيليا سيزور السودان في الأيام القليلة المقبلة لإطلاق اتفاقيات تعاون، بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات بين السودان والاحتلال الإسرائيلي. وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، إن وفداً إسرائيلياً سيزور السودان خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إطلاق التعاون بين البلدين في بعض المجالات، بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات.

وأشار نتنياهو إلى انه حصل على 3 اتفاقيات تطبيع خلال شهر واحد، وسوف يحقق المزيد من اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية مؤكداً أن “هذه الاتفاقات هي جيدة للاقتصاد ونحن نغير وجه الشرق الاوسط”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن امس الجمعة، اتفاق العدو الإسرائيلي والسودان على تطبيع العلاقات، مشيرا إلى أنه خلال أشهر قليلة سينضم الجميع لاتفاقات التطبيع مع تل أبيب.

المصدر: وكالات