تجدد حريق بنتاعل في قضاء جبيل بعد ان كانت تمت السيطرة عليه فجر اليوم وعناصر الدفاع المدني تعمل على إخماده (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2020 - 22:02
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدلي بصوته بشكل مبكر للانتخابات الرئاسية في ولاية فلوريدا
الولايات المتحدة: لجنة مجلس الشيوخ توافق على مرشحة ترامب للمحكمة العليا والديموقراطيون يقاطعون الجلسة
الولايات المتحدة: لجنة مجلس الشيوخ توافق على مرشحة ترامب للمحكمة العليا والديموقراطيون يقاطعون الجلسة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
اليمن: استشهاد مواطنين اثنين بإطلاق نار من حرس الحدود السعودي قبالة منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية
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فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
تجدد حريق بنتاعل في قضاء جبيل بعد ان كانت تمت السيطرة عليه فجر اليوم وعناصر الدفاع المدني تعمل على إخماده (الوكالة الوطنية)
منذ 12 mins
24 October، 2020
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