تجدد حريق بنتاعل في قضاء جبيل بعد ان كانت تمت السيطرة عليه فجر اليوم وعناصر الدفاع المدني تعمل على إخماده (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2020 - 22:02

تجدد حريق بنتاعل في قضاء جبيل بعد ان كانت تمت السيطرة عليه فجر اليوم وعناصر الدفاع المدني تعمل على إخماده (الوكالة الوطنية)

منذ 12 mins 24 October، 2020
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