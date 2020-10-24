غوتيريش يدعو إلى “الحوار” لحل الأزمة الانتخابية في غينيا

دعا أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش السبت إلى “حل سلمي” عبر “الحوار” للأزمة المحتدمة في غينيا عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، طالبا إلى الرئيس الفائز بولاية جديدة ألفا كوندي ومنافسه سيلو دالين ديالو الرافض للنتائج. تجنب “العنف”.

وقال المتحدث باسم غوتيريش في بيان إن “الأمين العام يحث أيضا صناع الرأي والصحافة على وضع حد لأي خطاب يؤجج المشاعر ولدعوات الشقاق العرقية”.

وقاد إعلان هيئة الانتخابات السبت فوز الرئيس المنتهية ولايته البالغ 82 عاما بـ 59.49 بالمئة من الأصوات في اقتراع 18 تشرين الأول/أكتوبر، إلى أعمال عنف في كوناكري. وحصل مرشح المعارضة دالين ديالو البالغ 68 عاما على 33.5 بالمئة من الأصوات، حسب أرقام الهيئة.

واكتفى غوتيرش بالقول إنه “أحيط علما” بالنتائج ودان “بشدة” أعمال العنف. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام أنه “يكرر دعوته لجميع الفاعلين لتسوية خلافاتهم الانتخابية عبر الآليات القانونية وتجنب أي عنف”. وتابع أنه “يدعو خاصة رئيس جمهورية غينيا وزعيم المعارضة لإقناع أنصارهما بوضع حد للعنف فورا وبدء حوار بناء لإيجاد حل سلمي لأزمة ما بعد الانتخابات”. وأوضح أن “الأمم المتحدة مستعدة لمرافقة مسار الحوار الهادف للتسوية السريعة والسلمية لأزمة ما بعد الانتخابات في غينيا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية