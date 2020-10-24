مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 24-10-2020

بقيت الاجواءُ التفاؤليةُ مسيطرةً على الحَراكِ الحكومي ، مغادراً قصرَ بعبدا اكتفى رئيسُ الحكومةِ المكلفُ سعد الحريري بالقولِ اِنَ الاجواءَ الايجابيةَ طبعت الجلسةَ الطويلةَ معَ فخامةِ الرئيسِ رافضاً الاجابةَ عن أسئلةِ الصِحافة، الحِمْيةُ عن الكلامِ قابلَها تكتمُ مصادرِ القصرِ عن فحوى اللقاء. اذاً الاسبوعُ يُقفِلُ على مؤشراتٍ ايجابية ، انعكست انخفاضاً كبيراً في سعرِ صرفِ الدولارِ لكنْ صفرَ انخفاضٍ في أسعارِ السلع. بينَ دولارِ الثمانيةِ آلافٍ والثمانِمئةِ، والستةِ آلافٍ والخمسِمئة لم يَلمَسِ المواطنُ تعديلاً في التسعيرةِ ليُطرَحَ السؤالُ البديهيُ من دونِ اجابةٍ من المعنيين. لماذا يدفعُ المستهلكُ ثمنَ ارتفاعِ الدولارِ دائما؟ ولا يتنعمُ ولو جزئياً بهبوطِ الاسعار؟ اما في الاقليم ، فإنه موسمُ تنزيلاتِ الخريف، وهبوطِ الانظمةِ وانبطاحِها. فهناكَ من العربِ من يبيعونَ أنفسَهم وأوطانَهم بأبخسِ الاثمانِ امامَ الكيانِ الصهيوني.

رئيسُ وزراءِ العدوِ بنيامين نتانياهو يتباهى باسقاطِ اللاءاتِ العربيةِ الثلاثِ بعدَ توقيعِ النظامِ في الخرطوم اتفاقَ التطبيعِ معَ كيانِ الاحتلال، الا انه فاتَ نتانياهو انَ اللاءاتِ التي سَقطت هي لاءاتُ الانظمةِ لا الشعوب.

فمراقبونَ صهاينةٌ يؤكدونَ أنَ الاعمَّ الاغلبَ من الشعوبِ العربيةِ والاسلاميةِ ما زالت تُردّدُ لا للتطبيع ، لا للاعتراف ، ولا للمفاوضات، وانَ الذين باعوا أنفسَهم بحفنةٍ من الدولاراتِ أو بِكَراسيِّ حكمٍ متهالكةٍ لا يُمثّلونَ شعوبَهم، وأنَ كبيرَهم الذي علَّمَهُم الخيانةَ ودفَعَهم نحوَها بجزرتِه والعصا الاميركيةِ لا يَجرُؤُ على اِشهارِ التطبيعِ حاليا. اذاً يبدو انَ ابنَ سلمان يَحسِبُها أكثرَ من غيرِه، فالاوساطُ الصهيونيةُ تقولُ اِنَ وليَّ العهدِ يفضلُ الاختباءَ خلفَ الجدارِ بانتظارِ نتائجِ الانتخاباتِ الاميركية، وما اذا كانَ دونالد ترامب سيبقى في البيتِ الابيض. ترامب اقترعَ مُبْكراً واصفاً تصويتَه بالآمِن، وهو الذي يتحدثُ دوماً من دونِ أدلةٍ عن إمكانيةِ حصولِ تزويرٍ واسعِ النطاقِ خلالَ عملياتِ التصويتِ عبرَ البريدِ في الولاياتِ المتحدةِ الاميركية.

المصدر: قناة المنار