مستشفى الحريري: 29 حالة حرجة وحالتا وفاة

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس Covid-19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، وجود 29 حالة حرجة، ووفاة شخصين.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 327.
– عدد المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 581.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل: 1.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 29.
– حالات وفاة: 2.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام