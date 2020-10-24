سلاح الجو اليمني المسير ينفذ ثلاث هجمات استهدفت المطارات السعودية في جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط وحققت اصابات دقيقة (المتحدث باسم القوات اليمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2020 - 18:52

سلاح الجو اليمني المسير ينفذ ثلاث هجمات استهدفت المطارات السعودية في جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط وحققت اصابات دقيقة (المتحدث باسم القوات اليمنية)

منذ 48 mins 24 October، 2020
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