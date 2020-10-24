سلاح الجو اليمني المسير ينفذ ثلاث هجمات استهدفت المطارات السعودية في جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط وحققت اصابات دقيقة (المتحدث باسم القوات اليمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2020 - 18:52
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الحريري عقب اللقاء: عقدت جلسة طويلة مع الرئيس عون والجو ايجابي
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الشيخ دريان: حرية الرأي لا تعني التطاول على عقائد الآخرين ورموزهم بينما الإسلام حريص على احترام الآخرين وعدم التعرض لهم
الفرق التابعة لبلديات الضاحية الجنوبية تواصل ازالة النفايات عن الطرقات جراءَ تعليق الشركة المتعهدة اعمالَ الجمع والكنس
مكتب وزير المال: الوزارة دفعت ما عليها لملف النفايات منذ بداية العام ولم يبق لديها أي مراسيم عالقة للشركات المتعهدة
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وزير الخارجية اليمني يدعو الأمم المتحدة لبذل جهود إضافية لإنهاء العدوان والحصار على اليمن
القوات المسلحة اليمنية: ثلاث هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مطاري جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط جنوب السعودية
المصريون يدلون بأصواتهم في أولى مراحل انتخابات مجلس النواب
الإمام السيد علي الخامنئي يستقبل أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران
الإمام السيد علي الخامنئي يوجه شكره لأعضاء اللجنة ويشدد على ضرورة اتخاذ قرارات صارمة لمواجهته
الولايات المتحدة تسجل نحو 80 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة وهو رقم يعتبر قياسيا بحسب جامعة جونز هوبكنز
معهد روبرت كوخ الحكومي في ألمانيا: أكثر من 10 آلاف وفاة في البلاد منذ بداية جائحة كوفيد-19
سكرتير الدولة لشؤون الرئاسة البولندية: أصيب الرئيس البولندي اندريه دودا بفيروس كورونا
المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة أدان بشدة الإساءة الى النبي الأكرم (ص) في فرنسا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: ماكرون بحاجة إلى فحوص لصحته العقلية نظرا لطريقة تعامله مع المسلمين في فرنسا
مقتل تسعة مدنيين في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في حافلة ركاب شرق العاصمة الأفغانية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدلي بصوته بشكل مبكر للانتخابات الرئاسية في ولاية فلوريدا
الولايات المتحدة: لجنة مجلس الشيوخ توافق على مرشحة ترامب للمحكمة العليا والديموقراطيون يقاطعون الجلسة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
اليمن: استشهاد مواطنين اثنين بإطلاق نار من حرس الحدود السعودي قبالة منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية
الرئيس الصيني شي جينبينغ: لن نجلس مكتوفي الأيدي حيال أي ضرر يلحق بسيادتنا ولن نسمح لأي قوة بأن تغزو أو تقسم أراضينا
رئيس الوزراء الإسباني: العدد الفعلي للمصابين بكوفيد-19 تجاوز الثلاثة ملايين في البلاد
رئيس الوزراء الفرنسي يعلن تكثيف المراقبة على منصات التواصل الاجتماعي لمحاربة خطاب الكراهية
فوز رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بولاية ثانية بعد نيله نحو 91% من أصوات الناخبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
سلاح الجو اليمني المسير ينفذ ثلاث هجمات استهدفت المطارات السعودية في جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط وحققت اصابات دقيقة (المتحدث باسم القوات اليمنية)
منذ 48 mins
24 October، 2020
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