الشيخ البغدادي: ممثل سماحة السيد القائد في سوريا، داعية لوحدة وجمع الكلمة في مواجهة مشاريع أمريكا التفتيتية

شارك عضو المجلس المركزي في حزب الله سماحة الشيخ حسن البغدادي، في مراسم الإستلام والتسليم لمهام ممثلية ولي أمر المسلمين الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله) في سورية، حيث جرى تكريم سماحة آية الله السيد أبو الفضل الطباطبائي، على نتاجه العلمي والتبليغي.

فأثنى الشيخ البغدادي على دوره الرائد كعالمٍ مصلحٍ مع كثيرٍ من الوعي والحنكة، متصدياً لمشاريع التفتيت التي تقودها أمريكا في سوريا والمنطقة والتي فشلت ببركة تظافر جهود المخلصين ودماء الشهداء، متمنياً لسماحته الموفقية والسداد والقيام بما يلزم في ساحة الجهاد على أرض الجمهورية الإسلامية.

كما تمنّى أن يُوفّق الممثل الجديد للإمام الخامنئي سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ حميد صفار هرندي، في القيام بدورٍ إصلاحي يُشكل العنوان الجامع لمواجهة كل الأطماع في سوريا، عبر تحقيق مزيدٍ من أواصر الوحدة والمحبة بين أبناء الشعب الواحد، والمستهدف من الأطماع الأمريكية التي هي رأس الإرهاب في هذا العالم، وأطماع الكيان الإسرائيلي وأذنابهم من بعض الأنظمة العميلة.

وفي ختام الإحتفال قدّم سماحة الشيخ البغدادي درع تقديرٍ ومحبة باسم حزب الله لسماحة السيد الطباطبائي على جهوده.

المصدر: موقع المنار